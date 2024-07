Bologna, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona: 3 arresti

La vittima è una donna somala di 37 anni, attirata in un appartamento del centro col pretesto di consumare cocaina. È riuscita a fuggire lanciandosi dalla finesta, con un volo di 5 metri

È stata attirata in un appartamento del centro di Bologna con il pretesto di consumare cocaina ma una volta in casa la donna, una 37enne di origine somala, senza fissa dimora, sarebbe stata sequestrata per un'ora e violentata a turno da tre ragazzi, conosciuti poco prima.