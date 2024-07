Pisa, ragazza violentata fuori da una discoteca a Pontedera

Aggressione filmata col cellulare

Le indagini sono scattate dopo che la giovane vittima si è recata in ospedale dove è stata ricoverata: per le lesioni subite ha riportato una prognosi tra i 20 e i 40 giorni. Secondo quanto spiegato dalla polizia, la vittima avrebbe cercato di respingere il giovane ma il ragazzo avrebbe proseguito con la violenza. Secondo quanto emerso, i due si erano conosciuti in discoteca per poi appartarsi all'esterno del locale dove sarebbe avvenuto lo stupro. La polizia è arrivata all'aggressore grazie al nickname usato su Instagram e alla sua descrizione, forniti entrambi dalla 19enne. Dopo alcuni giorni di indagini il presunto autore della violenza sessuale è stato rintracciato e arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della procura.