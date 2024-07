Maltempo, venti e temporali al Sud. Allerta gialla in 9 regioni

Proseguono le evacuazioni a Cogne

Situazione in miglioramento a Cogne, in Valle d'Aosta, dove per oggi è prevista l'evacuazione di altre 300 persone dopo le 853 elitrasportate a valle ieri. In seguito alle forti piogge di sabato che hanno isolato il paese, sono iniziati gli interventi di ripristino del collegamento viario lungo la strada regionale. A Breuil Cervinia intanto sono proseguiti i lavori di disalveo del torrente Marmore, esondato sabato, e le attività di svuotamento delle cantine dai detriti e dall'acqua. Ieri sera nella sede della Protezione civile regionale ad Aosta si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi con il presidente della Regione, Renzo Testolin, per fare il punto della situazione. L'obiettivo è chiudere la raccolta dati per consegnare a Roma entro venerdì la documentazione per la dichiarazione dello stato di emergenza che permetterà alla Regione di agire con urgenza e con poteri straordinari, derogando alle norme di legge e ai vincoli di bilancio. Soprattutto, la Valle d'Aosta potrà ricevere dallo Stato le prime risorse finanziarie per far fronte all'emergenza. Ulteriori fondi arriveranno in un secondo momento a sostegno delle persone colpite dall'alluvione e per le attività di ricostruzione.