La 31enne giocatrice di pallavolo di Marsala è morta a Malta, cadendo in mare col quad. Alla guida c’era un italiano di 47 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo, pare per un problema allo sterzo. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo, solo lievi ferite

L’incidente

L’incidente è avvenuto sabato intorno alle ore 20, nei pressi della "Wied il-Mielah", vicino a Gharb, luogo panoramico e suggestivo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare. Stava partecipando a un'escursione in gruppo per assistere al tramonto. La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad che è riuscito a mettersi in salvo, ha perso il controllo del mezzo, pare per un problema allo sterzo. Il corpo della Bertolino è stato recuperato dopo le ricerche, ma la giovane è morta per le ferite riportate. L'uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all'ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un'inchiesta.