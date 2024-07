Milano, inaugurata la sede del Tribunale unificato dei brevetti

La sede unica del Tub era inizialmente a Londra e l’assegnazione della nuova sezione al capoluogo lombardo è una delle conseguenze della Brexit. La sede milanese, ospitata nel Palazzo di via San Barnaba 50, insieme a quelle di Parigi e Monaco di Baviera, rappresenta il completamento dell'iter istitutivo della nuova autorità giudiziaria, che affianca la Divisione Locale. Verranno coperti settori come i preparati medicali, l'abbigliamento, l'arredamento e l'agroalimentare

La sede milanese, ospitata nel Palazzo di via San Barnaba 50, insieme a quelle di Parigi e Monaco di Baviera, rappresenta il completamento dell'iter istitutivo della nuova autorità giudiziaria, che affianca la Divisione Locale e che avrà competenze sul cont enzioso di brevetti delle cosiddette 'Human Necessities'. Verranno coperti settori come i preparati medicali, l'abbigliamento, l'arredamento e l'agroalimentare.

Nordio: "Una conquista". Tajani: "Scelta europeista"

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio quella di Milano è "una conquista, perché può fare crescere la nostra economia. È una conquista per il lavoro che è stato fatto in perfetta sintonia tra magistratura, governo ed enti locali: abbiamo fatto sistema". Mentre il ministro degli Esteri Tajani ha spiegato che si tratta di "un risultato prestigioso per l'Italia e per l'Europa. Venire qui è una scelta non cervellotica, ma europeista". Per il titolare della Farnesina, inoltre, si tratta di "un riconoscimento importante per la città di Milano, le sue strutture, la magistratura e gli ordini professionali".

Il cambiamento

"Il sistema del brevetto unitario rappresenta uno dei cambiamenti più importanti nel panorama giuridico europeo, essendo riuscito a creare, dopo vari tentativi andati delusi negli ultimi 50 anni, un brevetto avente validità in tutto il territorio degli Stati che finora hanno ratificato (18 Stati dell'Unione Europea) e auspicabilmente in tutti i 25 Paesi sottoscrittori dell'Accordo. Un risultato di sistema che ha visto un lavoro diplomatico molto importante. Un'opportunità per Milano e l'Italia che ci riempie di orgoglio", ha poi detto Marina Tavassi, coordinatrice del Tavolo Tecnico di Milano per il Brevetto Unitario.