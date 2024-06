Trenitalia, forti ritardi per guasto tra Termini e Prenestina

La circolazione è ancora rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Roma Termini e Roma Prenestina. In corso l'intervento dei tecnici, si legge sul sito di Trenitalia

Un guasto alla linea elettrica sul nodo di Roma sta provocando forti ritardi per i treni. La circolazione, si legge sul sito di Trenitalia, è rallentata dalle ore 8:13 per un guasto alla linea elettrica tra Roma Termini e Roma Prenestina. E' in corso l'intervento dei tecnici.