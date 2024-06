Allarme caldo, bollino arancione in 16 città. Domani in nove

Fine settimana di caldo intenso in buona parte d'Italia. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, oggi c'è l'allerta di livello 2 in 16 città. Tra queste Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Trieste

Fine settimana di caldo intenso in buona parte d'Italia. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, oggi è 'bollino arancione' (allerta di livello 2) in 16 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Domani il numero delle città da bollino arancione si ridurrà a 9: Ancona, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Rieti.

Picchi fino a 37 gradi

Come noto, l'allerta di livello 2 scatta in presenza di "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Aumentano anche le temperature previste, specie quelle percepite: oggi picchi di 36 gradi si raggiungeranno a Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Roma, Verona e Viterbo. Picchi di 37, invece, domani a Messina e Palermo.