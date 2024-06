Siracusa, bimbo di 10 anni muore cadendo in pozzo a Palazzolo Acreide

Una donna e un bambino di 10 anni sono caduti in un pozzo, in circostanze ancora da verificare, a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi dei vigili del fuoco accorsi sul posto nel tentativo di salvarli. La squadra del Nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco ha potuto soltanto constatare il decesso del bambino, mentre la donna si è salvata ed è stata sottoposta alle cure dei medici. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. L'area in cui è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini. Resta da capire perché la donna e il bambino fossero arrivati vicino al pozzo e se la cavità era segnalata.