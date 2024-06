Sorrento, oggi il matrimonio tra Mara Carfagna e Alessandro Ruben

Seconde nozze

Una storia, quella tra l’ex ministra salernitana e l’avvocato e politico romano cominciata nel 2016 e ufficializzata solo qualche anno più tardi. Per l'ex ministra si tratta del secondo sì: nel 2011 aveva sposato il costruttore romano Marco Mezzaroma. In quell'occasione fu Silvio Berlusconi a fare da testimone alla sposa ma il matrimonio durò meno di un anno. Classe 1966, Alessandro Ruben è stato consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2017 membro della Commissione nazionale dell'Anti-Defamation League, organizzazione non governativa internazionale con sede negli Stati Uniti che si occupa di diritti civili e lotta all'antisemitismo. Eletto deputato alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale, nel 2010 ha abbandonato il gruppo parlamentare del PdL per aderire a quello di Futuro e Libertà per l’Italia.