FdI, Flaminia Pace lascia il Consiglio nazionale dei giovani

La presidente di Gioventù nazionale Pinciano si è dimessa con una lettera in cui parla di "motivi personali". Ieri la pubblicazione della seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage, in cui la militante di Fratelli d’Italia insulta Ester Mieli, senatrice del suo partito a cui durante una trasmissione tv era stato chiesto se fosse ebrea

La presidente di Gioventù nazionale Pinciano Flaminia Pace si è dimessa dal Consiglio nazionale dei giovani, incarico istituzionale che ricopriva in quota Fratelli d’Italia, con una lettera in cui parla di "motivi personali". Una decisione arrivata dopo l’uscita della seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage dal titolo "Gioventù meloniana" che mostra insulti antisemiti, razzisti ed esaltazione del nazismo da parte di militanti di Gioventù nazionale, che negli anni hanno collaborato, o collaborano ancora, con i massimi dirigenti di Fratelli d'Italia. Tanto che ieri il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ha definito "inaccettabili - nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate - le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico".

Le parole su Ester Mieli

Senza sapere di essere ripresa, nei video dell’inchiesta Flaminia Pace insulta Ester Mieli, senatrice di FdI - e attuale vicepresidente della commissione Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza - a cui durante una trasmissione tv era stato chiesto se fosse ebrea: "La cosa più bella è stata ieri a prendersi per il c... per le svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa di solidarietà a Ester Mieli...". "Non ho mai smesso di essere razzista e fascista", sostiene - sempre inconsapevole di essere registrata - Elisa Segnini, capo segreteria della deputata Ylenia Lucaselli. E aggiunge: "Vado a Budapest a fare festa e a Orban dico che Ilaria Salis deve marcire in galera con i topi e i ratti che le mangiano i piedi".

Flaminia Pace e le frasi sul servizio civile

Flaminia Pace era già finita al centro delle polemiche per la prima puntata dell’inchiesta di Fanpage, in cui era stata registrata mentre diceva: "Dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile, i soldi vengono dallo Stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare però per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta".

Foti: "In FdI chi sbaglia paga"

"Penso che si debba verificare l'accaduto e che anche in colloqui privati, che violano ogni privacy, non si debba cadere in queste affermazioni prive di logica e di senso. Ci sono state delle prese d'atto dai responsabili: una delle dirigenti si è dimessa", ha commentato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, rispondendo a una domanda sulle dimissioni di Flaminia Pace dal Consiglio Nazionale dei giovani. "Si è dimessa - ha chiarito - dall'organo istituzionale, il più importante tra gli incarichi ricoperti. In FdI chi sbaglia paga, state tranquilli".