Femminicidio Tramontano, nomine per perizia psichiatrica Impagnatiello

Dopo la decisione della Corte d’Assise di Milano di sottoporre l’ex barman a esame psichiatrico super partes, vengono designati gli esperti che dovranno condurlo. Per i consulenti della difesa l’uomo è affetto da un "disturbo della personalità di tipo paranoide", mentre per quelli di parte civile il delitto non ha "nulla a che vedere" con la salute mentale