Giulia Tramontano, oggi nuova udienza per Alessandro Impagnatiello

L'ultima udienza: "Ho ucciso Giulia"

"La sera del 27 maggio ho ucciso Giulia", aveva confermato Impagnatiello in aula nella scorsa udienza. Il ragazzo è imputato per l'omicidio pluriaggravato, la distruzione di cadavere di Tramontano e l'interruzione non consensuale di gravidanza. Reati per cui rischia l'ergastolo. "La persona che ero in quel periodo - ha sostenuto - non è quella che sono adesso. Sono qui oggi per dire la verità perché adesso sono lucido e consapevole rispetto alla persona che ero l'1 giugno", ossia la notte in cui venne sottoposto a fermo. Il 31enne uccise Giulia con 37 coltellate, dopo che per mesi aveva dato veleno per topi e ammoniaca alla donna che stava per renderlo padre. "Io a Giulia non ho mai fatto credere di essere pazza. Avevo costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato", ha ammesso.