Maltempo in Italia, allerta arancione in Emilia-Romagna e Sardegna

Piogge e temporali continuano a investire l'Italia anche oggi da Nord a Sud: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su zone dell'Emilia-Romagna, dove preoccupano in particolare i fiumi Secchia, Enza e Panaro, e della Sardegna. L'allerta è gialla sualtre zone di queste due regioni e di altre 10: Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Puglia, Basilicata e Sicilia. In Emilia in molti comuni dell'Appennino reggiano, modenese,parmense e piacentino hanno invitato i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti, dopo gli smottamenti e le frane che hanno già reso impraticabili molte strade . A Pistoia nella notte ci sono stati allagamenti e per alcune ore è rimasto chiuso il sottopasso di Porta Nuova, vicino alla stazione ferroviaria.

La situazione a Reggio Emilia, Piacenza e Modena

In provincia di Reggio Emilia si cercano di tenere a bada il torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza. Alcune strade sono state chiuse per frana nel comune di Carpineti, mentre a Coriano di Castelnovo ne' Monti 30 abitazioni sono state allagate al piano terra, con le persone messe in sicurezza al piano superiore. A Ottosalici in dieci sono isolati a causa di una frana e altrettante case rimangono isolate nel territorio di Toano, dove già ieri pomeriggio si erano presenti disagi. Problemi sempre per smottamenti sulle strade a Canossa, Vezzano sul Crostolo, Baiso. A Carpaneto (Piacenza) è straripato un canale.

Nel Modenese case allagate ed evacuazioni

Nel Modenese intense piogge da ieri pomeriggio imperversano in particolare nelle zone collinari di Pavullo, Zocca, Prignano, Polinago, Serramazzoni e Marano. Sono state anche disposte evacuazioni di persone dalle zone golenali inondate per la piena del Secchia, a Campogalliano. In provincia, sono state soccorse e salvate cinque persone bloccate in auto e tre famiglie da abitazioni allagate. Stanotte, intorno a mezzanotte e mezza, è stato aperto il centro di coordinamento soccorsi nella sede dell'Agenzia regionale di protezione civile a Marzaglia. Chiusi i ponti sul Secchia: Ponte Alto a Modena, Ponte dull'Uccellino tra Modena e Soliera, dove il fiume ha superato soglia 2.

Emergenza a Parma

Emergenze anche nel territorio della provincia di Parma. La situazione più critica nella frazione di Mulazzano nel comune di Lesignano Bagni dove diverse abitazioni sono state invase da acqua e fango nei piani inferiori e per evacuare alcune famiglie rimaste bloccate in casa sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con alcuni gommoni. Nella vicina Val Termina, sempre nel comune di Lesignano ma anche Traversetolo e Neviano, il torrente che dà il nome alla valle è esondato in vari punti interrompendo alcuni provinciali ed alcune famiglie restano al momento isolate. Altri allagamenti hanno interessato anche il vicino di Langhirano, nella Val Parma.