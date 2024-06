Incidente sul lavoro a Palermo, operaio cade dall'impalcatura: morto

Ancora un incidente sul lavoro nel Palermitano. Un operaio è morto cadendo da un'impalcatura a Campofelice di Roccella. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri. La procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta.

"L’ennesima vita persa nel mondo del lavoro ci lascia senza parole. Non si può più parlare di fatalità, è chiaro che la sicurezza sul lavoro non è una priorità ancora in tante troppe realtà del territorio. Siamo vicini ai familiari dell'operaio. Continua la scia di sangue, bisogna intervenire e subito”. Così i segretari generali Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese appresa la notizia della morte di un operaio a Campofelice di Roccella, nel Palermitano.

"Non si può parlare di sicurezza solo in occasione di incidenti che tolgono la vita ai lavoratori - aggiungono - Auspichiamo che il tavolo permanente regionale per la sicurezza sul lavoro, che è stato di recente istituito, possa iniziare a dare risultati concreti sul fronte della prevenzione e dei controlli. E’ necessario poi diffondere la cultura della sicurezza e della tutela della vita dei lavoratori, adottare la patente a punti, serve un impegno maggiore sul fronte della formazione e della verifica degli appalti, perché le aziende che li ottengono devono essere in regola su tutti i fronti, ancor più su quella della sicurezza”.