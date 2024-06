Introduzione

Il prestigioso palazzo in via Bagutta 20 a Milano, a due passi dal Quadrilatero della moda, verrà acquistato per 40 milioni di euro. L'acquirente e futuro proprietario del palazzo meneghino è il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo, “uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna”, come lo definisce il Times, e “proprietario di migliaia di acri nel Norfolk”. Originario di Milano, il magnate immobiliare, che - come riferisce il Corriere - con il suo patrimonio controlla 12 ettari di terreno, possiede 106mila immobili in tutta la Gran Bretagna.