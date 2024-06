Introduzione

Le Fiamme Gialle hanno diffuso, in occasione del 250esimo anniversario del Corpo, il bilancio operativo di 17 mesi di attività: dall’1 gennaio del 2023 al 31 maggio del 2024. La Gdf ha condotto un milione e mezzo di ispezioni e 110mila indagini, individuando 8.743 evasori totali, soggetti o imprese completamente sconosciute al Fisco.

Nell'ambito dei controlli sulla spesa pubblica sono state rilevate truffe per quasi due miliardi di euro, frodi sui fondi che erano destinati a sostenere le famiglie e le imprese. Accertamenti anche su riciclaggio, frodi telematiche, terrorismo, immigrazione illegale e criptovalute: la Finanza ha scoperto la prima 'mining farm' italiana, una struttura composta da hardware e software in grado di coniare nuove valute virtuali. Dall'inizio della guerra in Ucraina, nel 2022 sono stati congelati in Italia beni riconducibili a oligarchi russi per un valore complessivo di due miliardi di euro.