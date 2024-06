Bracciante Latina, autopsia: morto di emorragia, poteva essere salvato

Dai primi accertamenti preliminari emersi dopo l'autopsia, risulta che Satnam Singh , bracciante 31enne indiano deceduto dopo un incidente sul lavoro a Latina, è morto per dissanguamento e che si sarebbe potuto salvare. Questo primo esito dell'esame autoptico, qualora sia confermato successivamente, sarebbe determinante per le responsabilità. Singh è morto il 19 giugno scorso, dopo aver perso molto sangue a causa del ritardo della chiamata effettuata ai soccorsi.

La vicenda

Una storia dai contorni agghiaccianti, in cui il l’uomo è stato abbandonato davanti alla sua abitazione, senza un braccio e con gravi lacerazioni alle gambe, dal datore di lavoro dell'azienda agricola per cui lavorava in nero, in cui si era ferito mentre lavorava a un macchinario. Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura di Latina, vanno avanti. Il fascicolo, al momento, ipotizza i reati di omissione di soccorso e omicidio colposo. Indagato il titolare dell'azienda.