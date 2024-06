Paga oltre 6mila euro per incontrare DiCaprio ma era una truffa

Da fan sfegata di Leonardo DiCaprio, non ci ha pensato due volte e ha sborsato 6.750 euro, in diverse tranche, per un incontro con il suo idolo. Purtroppo quello che dall’altra parte della tastiera si era presentato come Rick Yorn, "produttore e agente" della star americana, era in realtà un truffatore che dopo aver ricevuto i soldi si è volatilizzato. La vittima del raggiro, come riporta Il Giorno, è una 48enne, che ha presentato una denuncia contro ignoti per truffa alla Procura di Milano. La trappola è scattata sui social network, nella miriade di pagine non ufficiali dedicate all'attore e frequentate dai fan del divo, dove la donna è entrata in contatto con questa persona che le ha promesso un incontro di più giorni a Cannes, durante il Festival, con DiCaprio in cambio di soldi. Il sogno si è infranto quando, dopo il pagamento, avvenuto in parte in bitcoin, non solo non è avvenuto nessun incontro con l’attore americano, ma il presunto manager è sparito con il bottino.