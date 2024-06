Incidente bus Mestre, procuratore: "Lo sterzo del mezzo si è rotto"

Si è conclusa la fase delle perizie che comprendeva anche l'autopsia sul corpo dell'autista, l'indagine del manto stradale, la scatola nera e altri dettagli necessari alle indagini. A far sbandare il bus, ha spiegato Bruno Cerchi, è stata la rottura di un perno destro ammalorato e quindi del giunto che collega allo sterzo. Da accertare il nesso tra il mezzo che è sbandato e le barriere stradali inadeguate

È stata la rottura dello sterzo a far sbandare il bus che il 3 ottobre scorso è precipitato da un cavalcavia a Mestre provocando la morte di 22 persone. A dirlo è il procuratore di Venezia Bruno Cherchi che oggi ha annunciato la chiusura della fase peritale e la trasmissione degli atti alle parti e ai loro consulenti per le conseguenti deduzioni tecniche. Nello specifico, a causare l’incidente è stata la rottura di un perno destro ammalorato e quindi del giunto che collega allo sterzo.

Barriere in cattivo stato

Resta da accertare il nesso tra il mezzo che è sbandato e le barriere stradali inadeguate. Lo stato di queste ultime, infatti, come sottolineato dalla perizia della Procura, era tale da non sopportare l’urto con il mezzo pesante per vetustà e mancata manutenzione. "Da stabilire - ha specificato infatti Cherchi - il nesso di causalità tra la rottura dello sterzo e lo stato delle barriere". Al momento gli indagati sono tre funzionari del Comune di Venezia e l'amministratore delegato de La Linea.