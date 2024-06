Frecciarossa fermo per ore sotto il sole per guasto alle porte di Roma

Esaurite scorte d’acqua

Il Freccia 9422 si è fermato poco prima delle 14 sotto al sole alle porte di Roma, nelle carrozze senza corrente elettrica l'aria condizionata si è spenta. I passeggeri a poco a poco si sono rivolti alla carrozza ristorante per avere dell'acqua, ma dopo un po’ ma le scorte si sono esaurite. Il capotreno a un certo punto ha aperto le porte anche perché a bordo, secondo quanto raccontato da qualche passeggero, la temperatura percepita avrebbe raggiunto i 50 gradi. Il ritardo che si è accumulato è stato di quasi 4 ore e verso le 16.30 i passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio. Il guasto ha causato qualche cancellazione e ritardi ad altri treni, generalmente compresi tra i 60 e i 90 minuti. Il treno FR 9668 Napoli Centrale delle 18.30 con arrivo a Milano Centrale alle 23,05 si è fermato a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. La ripresa della circolazione sulla linea si è avuta a partire dalle ore 17,30.

A bordo Dario Franceschini: “È stata davvero brutta”

Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere che “non ci risultano malori tra i passeggeri. Il costo del biglietto verrà ovviamente restituito. Tutto quello che era a sulla carrozza ristorante è stato distribuito ai passeggeri e all'arrivo sono stati dati anche dei kit di assistenza". A bordo del treno c'erano anche bambini, anziani ed una donna incita. Tra i passeggeri, anche l'ex ministro ed esponente del Pd Dario Franceschini: “È stata davvero brutta. C’erano bambini, anziani, donne incinte. Qualcuno è svenuto”, ha detto. “Il treno si è fermato prima a Settebagni, poi è ripartito è poco dopo in mezzo alla campagna si è fermato definitivamente per un guasto. All’inizio è stato terrificante perché le porte erano bloccate, era caldissimo e davvero mancava il respiro. Poi hanno aperto le porte ma per questioni di sicurezza non si poteva scendere e tutti si sono accalcati vicino alle porte per prendere un filo d’aria. C’era chi si stava sentendo male”. Poi dopo più di due ore i passeggeri sono stati fatti salire su un altro treno “che ci ha riportati a Roma. Per me ormai troppo tardi per arrivare al mio impegno e sono rimasto qui a Roma. Non accuso nessuno ma spero che certi fatti possano contribuire a migliorare gli interventi quando ci sono emergenze del genere”.