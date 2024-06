Treni, Frecciarossa bloccato per quattro ore con passeggeri a bordo

Un Frecciarossa Venezia-Milano è rimasto bloccato dalle 19 di ieri fino alle 23 nei pressi di Brescia, per un guasto tecnico. Pesanti disagi per i passeggeri a bordo rimasti senza aria condizionata e senza elettricità. È stato inviato un locomotore di soccorso da Trenitalia che li ha portati alla stazione di Milano sani e salvi

Quattro ore bloccati su un treno Frecciarossa, lungo la linea Venezia-Milano, nei pressi di Brescia, per un guasto tecnico che ha causato anche l'interruzione dell'energia elettrica sul treno. Enormi disagi per i passeggeri rimasti fino a notte fonda senza aria condizionata e senza elettricità. Verso mezzanotte i viaggiatori sono stati trasferiti su un altro convoglio. Trenitalia ha fatto sapere di aver attivato subito l'intervento di soccorso provvedendo a prestare assistenza ai passeggeri, sia a bordo durante il fermo sia alla Stazione Centrale di Milano.

I racconti dei passeggeri

Il treno era partito da Venezia alle 17 di ieri ma poco dopo le 19, superata la stazione di Brescia, si è fermato all'altezza di Casirate d'Adda. Nei vagoni faceva molto caldo e tra i passeggeri in tanti hanno avvertito un forte disagio. "Siamo al buio da allora, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre piu'", ha raccontato un passeggero. "Ci hanno dato acqua e snack, ma non possiamo scendere dal treno, ne' aprire le porte per far passare un po' d'aria", ha dichiarato un altro al Tgr Lombardia.