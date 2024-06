Matrimonio in Puglia per il figlio di Bruno Vespa, Alessandro

Chi è Alessandro Vespa

Alessandro Vespa è un avvocato e lavora per uno studio legale di Roma. Specializzato in corporate real estate, fornisce la sua assistenza a società impiegate nel settore della gestione del risparmio e dei fondi di investimento. La scelta di sposarsi in Puglia nasce per onorare il legame che unisce la sua famiglia a questa terra. Nel 2015, infatti, il padre, noto giornalista televisivo, aveva scelto di comprare una tenuta nella campagna della Manduria e di trasformarla in un una struttura ricettiva esclusiva e lussuosa.