Incidente in A27, operaio travolto da un camion mentre soccorreva auto

L'uomo 41enne di Breda di Piave è morto sul colpo mentre stava segnalando la presenza di un veicolo in avaria. Il fatto è accaduto tra le province di Treviso e Belluno ascolta articolo

Un operatore in servizio sull'autostrada A27 Mestre-Belluno è stato travolto e ucciso oggi da un camion mentre stava segnalando la presenza di un'automobile in avaria sulla carreggiata. Il fatto è accaduto tra le province di Treviso e Belluno, non lontano dalla località Fadalto (frazione di Vittorio Veneto), in direzione nord. Il decesso di Vasile Iosif, operaio 41enne di orgini rumene residente a Breda di Piave, è stato immediato, i sanitari del Suem arrivati sul luogo dell'incidente hanno potuto solo costatarne la morte.

La dinamica dell'incidente L'uomo era dipendente di una ditta appaltatrice di lavori in autostrada. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava percorrendo il tratto per raggiungere l'area di cantiere, quando si è fermato per prestare assistenza a una famiglia (padre, madre e bambino piccolo) con l'auto ferma in corsia di emergenza. Proprio in quel momento, nonstante avesse azionato le quattro frecce e stesse sbandierando per segnalare il veicolo fermo, l'uomo è stato investito da un mezzo pesante. Le dinamica dell'incidente, ha precisato Autostrade per l'Italia, è al vaglio della Polizia Stradale. Sul luogo dell'incidente, dove intanto il traffico ha ripreso a scorrere normalmente, sono intervenuti i soccorsi sanitari e il personale del nono tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. vedi anche Roma, incidente sulla Colombo: un morto e un ferito, strada chiusa

Uil Veneto: "rabbia per ennesima morte sul lavoro" Ora, la procura di Treviso dovrebbe aprire un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale, mentre il sindacato Uil Veneto esprime parole di rabbia per l'ennesima morte sul lavoro: "Non più tardi di 24 ore fa -dopo il caso accaduto a Venezia, ha detto il segretario generale Roberto Toìgo- segnalavamo come non esista settore del mondo del lavoro esente da rischi. Mentre ci stringiamo attorno ai familiari e ai colleghi del lavoratore scomparso, urliamo la nostra rabbia per questa ennesima morte sul lavoro". "Chiederemo un incontro urgente con le istituzioni, le parti datoriali e sociali: i segnali di calo del numero di morti e di infortuni sono troppo timidi, occorre uno sforzo straordinario e congiunto per ottenere risultati più significativi", ha concluso il segretario generale di Uil Veneto. vedi anche Trattore si ribalta, muore un agricoltore nell'Altopiano di Asiago