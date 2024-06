Introduzione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha avviato un’indagine sui cosiddetti “diplomifici” in vista dell’esame di maturità, che prende il via mercoledì. Già a dicembre la Guardia di Finanza aveva avviato l’ispezione in diverse scuole sospette.

In totale sono 70 gli istituti paritari sotto la lente d’ingrandimento. Di questi 40 si trovano in Campania, 15 nel Lazio e altri 15 in Sicilia. Dall’anno prossima scattano poi le nuove regole già approvate Consiglio dei ministri, che prevedono tra le altre cose pagella elettronica, registro online e protocollo informativo per tutta la durata dell'anno scolastico