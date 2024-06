Introduzione

Il 19 giugno iniziano gli esami di maturità, che quest’anno riguardano circa 526mila studenti. L’Associazione nazionale presidi e l’Ufficio scolastico regionale del Lazio hanno fatto sapere che una quota di commissari sarà pescata fra i pensionati che si sono messi a disposizione.

Arrivano nel frattempo alcune critiche da parte dei commissari designati, relative soprattutto all'assegnazione in scuole molto distanti tra loro all'interno dello stesso comune, senza riconoscimento di rimborsi per gli spostamenti, e ai compensi rimasti fermi dal 2007. Iscrizioni aperte anche per i docenti supplenti.