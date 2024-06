Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno: la rassegna stampa

Aperture differenziate per l'edizione odierna dei giornali italiani, dove a farla da padrone sono gli esiti della Conferenza di pace in Svizzera. La mancata sottoscrizione dell'accordo da parte di 12 Paesi spinge diverse testate a parlare di strappo del Sud globale. Grande spazio anche per le nomine Ue, col vertice di Bruxelles in giornata chiamato a far luce sulle mire di Ursula von der Leyen. In evidenza anche l'impresa della Ferrari, capace di conquistare la 24 Ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo