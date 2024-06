Ucraino morto a Bologna, connazionale fermato per omicidio

Un 38enne di origini ucraine è stato fermato ieri sera con l'accusa di omicidio per la morte di Roman Matvieiev, l'uomo trovato in casa sua con profonde ferite alla testa e sul corpo. La vittima, trasportata d'urgenza all'ospedale, è morta a causa delle ferite in seguito a un'operazione chirurgica. Il movente sarebbe da ricondurre a motivi passionali

C’è un fermo per la morte di Roman Matvieiev, 40enne ucraino trovato senza vita ieri a Bologna. Un connazionale di 38 anni, già conosciuto alla Polizia per alcuni precedenti, è gravamente indiziato dell’omicidio dell’uomo morto all'Ospedale Maggiore dopo essere stato operato a causa delle ferite riportate. Matvieiev era stato trovato ieri, a pochi passi dalla porta di ingresso del suo appartamento in via Ferrarese, con varie ferite profonde alla testa e sul corpo.