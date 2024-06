Usa: paura per Gordon Ramsay, vittima di brutta caduta in bici

La star di Ramsay's Kitchen Nightmares e Hell's Kitchen ha raccontato in un video dell'incidente e ha mostrato gli estesi lividi sul torso per i quali è stato anche portato in ospedale e ha sottolineato l'importanza di indossare il casco anche in bici. "Non importa quanto sia breve il viaggio", ha detto, "dovete indossare il casco, se non l'avessi fatto non sarei qui adesso." L'incidente è avvenuto all'inizio di questa settimana nel Connecticut. Lo chef 57enne ha ringraziato i chirurghi e gli infermieri del Lawrence and Memorial Hospital che si sono presi cura di lui. Ha chiarito che non ha "subito fratture ne' riportato ferite gravi" ma "Una settimana brutale. E in un certo senso la sto superando".