Barca 007: lo skipper Carminati patteggia 4 anni di carcere

Claudio Carminati ha patteggiato la pena a quattro anni di carcere davanti alla gup di Busto Arsizio Anna Giorgetti per le accuse di naufragio colposo e omicidio colposo. La decisione arriva a poche settimane dalla chiusura delle indagini sull'inabissamento dell'imbarcazione che il 29 maggio 2023, a causa del maltempo, affondò nelle acque del lago Maggiore, al largo di Lisanza, in provincia di Varese

"Dovevo morire io al posto loro"

Il 16 maggio scorso, poco dopo la chiusura delle indagini firmata dal pm Massimo De Filippo, Carminati era stato interrogato e aveva spiegato che la barca era stata sopraffatta dal 'downburst', un evento meteorologico violento imprevedibile, soprattutto sul lago. "Avrei dovuto morire io al posto loro" aveva detto agli inquirenti spiegando di non essere a conoscenza che i passeggeri a bordo erano agenti dei servizi segreti italiani e israeliani e che per lui si trattava di una normale gita sul lago Maggiore. Col patteggiamento la pena è stata ridotta di un terzo, come prevede il rito. Lo skipper, dopo avere perso casa e lavoro, è stato sostenuto e aiutato dagli amici sia economicamente sia come alloggio. Negli ultimi tempi vive in un campeggio sul fiume.