Genova, coppia aggredita con una roncola: fermato 25enne

Il 25enne, accusato di tentato omicidio, non aveva mai accettato la fine della relazione con la figlia delle due vittime. I due coniugi sono ricoverati in rianimazione al Policlinico San Martino, con prognosi riservata ascolta articolo

E' in stato di fermo per tentato femminicidio l'ex fidanzato della figlia della coppia che la notte tra domenica e lunedì è stata aggredita all'interno della propria casa a San Colombano Certenoli, in provincia di Genova. I due coniugi di 62 e 65 anni sono stati colpiti al volto e alla testa e l'aggressore ha ucciso il loro cane di piccola taglia. Il giovane, un 25enne, ha poi rubato le chiavi delle due auto, riuscendo poi a fuggire una Fiat 500. L'accaduto è stato scoperto dai vicini di casa che avevano sentito rumori strani e i lamenti della coppia ferita e che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova e la Compagnia di Chiavari. I coniugi sono ricoverati in rianimazione al Policlinico San Martino, con prognosi riservata.

L’aggressione con una roncola Il giovane per il quale il pubblico ministero della Procura di Genova ha disposto il fermo, avrebbe aggredito con una roncola, attrezzo agricolo, i genitori della sua ex fidanzata nella loro abitazione vicino Genova. Domenica sera il giovane si è arrampicato lungo la parete esterna fino a raggiungere la terrazza della casa dove si trovava in quel momento la mamma della sua ex. Il giovane prima ha colpito la donna al volto e alla testa, poi è entrato nella camera da letto ed ha ucciso il cane e ha colpito con grande violenza anche il marito della donna in bagno. Il giovane 25enne ha poi rubato un'auto per fuggire, ma è uscito di strada ed ha continuato la fuga a piedi. approfondimento Modena, va dai carabinieri con il cadavere della moglie: arrestato

La caccia all’uomo L’allarme è stato dato dai vicini di casa che hanno sentito le urla dei coniugi. Sono subito scattate le ricerche dell’aggressore da parte dei Carabinieri in tutta la zona del Tigullio genovese. Ai militari è giunta nel frattempo, una segnalazione secondo la quale il fuggitivo si era allontanato verso un rifugio tra i boschi a circa 2 ore a piedi da Santo Stefano d'Aveto. Alla caccia all’uomo nell’area boschiva hanno partecipato i Carabinieri del Reparto Operativo, i militari della Compagnia di Chiavari, della Stazione di Santo Stefano d'Aveto e i Carabinieri Forestali. Raggiunto il rifugio i militari hanno bloccato il giovane che è stato portato alla Procura di Genova per l'interrogatorio, il pubblico ministero ha disposto il fermo per il tentato omicidio aggravato. Il giovane aggressore è stato accompagnato al carcere Marassi di Genova. approfondimento Lite per auto parcheggiate, uccide il vicino di casa nel Frusinate