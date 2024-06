Lite per auto parcheggiate, uccide il vicino di casa nel Frusinate

E' stato fermato il 40enne accusato di aver ucciso il vicino di casa, un 75enne e ferito gravemente suo figlio , un avvocato di 50 anni, al culmine di una lite avvenuta questa mattina a Veroli, in provincia di Frosinone. da una prima ricostruzione l'uomo stava rincasando da un turno di notte quando ha trovato la strada bloccata dalle auto della vittima

Hanno litigato per le auto che ostruivano il passaggio attraverso il quale il vicino sarebbe dovuto passare con la sua macchina per andare a casa. Questa è la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Frosinone impegnati nelle indagini su una sparatoria mortale avvenuta questa mattina a Veroli nella località Castelmassimo. La vittima è un pensionato di 75 anni, Silvio Scaccia, mentre è rimasto ferito in maniera molto grave il figlio Mariano Scaccia di 47 anni, avvocato del Foro di Frosinone. A fare fuoco è stato un loro vicino di casa, Alessandro Dell'Uomo, di 40 anni.