Omicidio nel Reggiano, il killer rischia il linciaggio

Un 41enne è stato arrestato per l'omicidio di un 61enne nel condominio dove il killer viveva e dove la vittima si era recata per andare a trovare una nipote. I carabinieri hanno dovuto creare un cordone intorno all'arrestato perchè una trentina di persone ha tentato di picchiarlo

Omicidio nella notte a Bibbiano, nel Reggiano. Poco prima delle 23, probabilmente dopo una lite, un italiano avrebbe accoltellato a morte un 61enne di origini albanesi, che era andato nel condominio dove vive il presunto omicida, per andare a trovare una nipote. I carabinieri hanno individuato il presunto aggressore, un 41enne, trovato nel suo appartamento. L'arrestato è stato portato via dopo momenti di tensione.

Ha rischiato il linciaggio l'uomo arrestato per l'omicidio

I militari, arrivati in forze, hanno creato un cordone attorno all'arrestato dal momento che c'era un gruppo di 30 persone che voleva raggiungerlo per picchiarlo. Sul posto, i carabinieri della stazione di Bibbiano, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, della stazione di Montecchio Emilia e del radiomobile, coordinati dalla Procura diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Il 41enne è stato arrestato, dopo essere stato sentito dal pm di turno. All'uomo i carabinieri hanno anche sequestrato un coltello da cucina ritenuto l'arma del delitto. Arrestato per omicidio aggravato, il 41enne si trova rinchiuso nel carcere di Reggio Emilia.