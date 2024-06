Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 giugno: la rassegna stampa

Aperture a senso unico per i giornali italiani, che celebrano vincitori e sconfitti della tornata elettorale. Su tutti Giorgia Meloni, che esce rafforzata dalle Europee che confermano Fratelli d'Italia saldamente primo partito in Italia. Spazio anche al crollo di Emmanuel Macron, cui fa da contraltare l'avanzata di Marine Le Pen, e alla crescita dell'ultradestra in Germania che indebolisce il cancelliere tedesco Olaf Scholz