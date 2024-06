Maltempo in Lombardia, nubifragi e allagamenti a Brescia e Cremona

Interventi dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate in tutto il territorio per affrontare le situazioni di emergenza. In supporto ai colleghi lombardi, sono giunte anche sei squadre di vigili del fuoco dall'Emilia Romagna. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e i vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per assistere la popolazione colpita dal maltempo.