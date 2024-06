Milano, sparatoria a Lorenteggio: grave 31enne colpito alla gamba

Su chi abbia sparato non si sa ancora nulla. Secondo il 118 il ferito è stato colpito a una gamba e a causa del molto sangue perso è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo

Un uomo di 31 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco, questa mattina, a Milano. Le sue condizioni sono gravi. La sparatoria è andata in scena poco dopo le 8 in via Lorenteggio, all'altezza di via Recoaro, periferia sud della città, nei pressi di un bar. Su chi gli ha sparato non si sa ancora nulla. Secondo il 118 il ferito è stato colpito a una gamba e a causa del molto sangue perso è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano.