Sottrae figlio durante incontro protetto, madre ricercata

Un bambino di quasi cinque anni affidato dall'aprile 2023 agli zii materni è stato sottratto dalla madre ad Aosta. Il piccolo ieri ha incontrato la donna nell'ambito di un incontro protetto ma la madre non si è poi presentata all'appuntamento per riportarlo agli zii

Un bambino di quasi cinque anni, affidato agli zii materni dall’aprile 2023, è stato portato via dalla madre biologica. La donna, dopo aver incontrato il figlio nell’ambito di un incontro protetto, non si è presentata all’appuntamento successivo per riportarlo agli zii. C'è il sospetto che la mamma possa essersi già allontanata dalla Valle d’Aosta con l’intenzione di raggiungere un paese estero.