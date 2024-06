Il costo medio- 226 euro- si riduce a mano a mano si va a scegliere le file successive alla ptima: in seconda il costo medio è di 210 euro, 199 euro in terza, 186 dalla quarta in poi. L’inchiesta Altroconsumo mette anche a confronto le tariffe di quest’anno con quelle dello scorso anno, prendendo come riferimento il costo medio delle prime quattro file. In alcuni casi la tendeza è positiva. Ad esempio, a Lignano, Taormina e Giardini Naxos non c’è stato alcun aumento di prezzi rispetto allo scorso anno. Dei rialzi si sono registrati ad Alghero e Gallipoli (2%), Alassio, Anzio e Palinuro (3%), Rimini (4%) e Viareggio (5%). Più consistente, ma in linea con l’inflazione, l’aumento rilevato a Senigallia (8%), che resta comunque la località meno cara dell’inchiesta di Altroconsumo