Al mattino tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, locali piogge sulle coste di Veneto e Friuli. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi centrali e orientali, asciutto altrove con cieli soleggiati in Pianura Padana. In serata e in nottata residue piogge al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso altrove.