Torino, colf denuncia coppia che la maltrattava: coniugi la investono

È accaduto la notte scorsa a Collegno, alle porte di Torino. Marito e moglie sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. Per la 50enne vittima della vicenda i medici hanno dato 90 giorni di prognosi ma non è in pericolo di vita

Subisce maltrattamenti dalla coppia per cui lavorava come colf, decide di denunciare i responsabili e loro cercano di ucciderla investendola con la loro auto. È successo in viale XXIV Maggio a Collegno, alle porte di Torino, dove nella tarda serata di ieri una coppia ha travolto con la macchina una donna di 51 anni e si è poi allontanata a tutta velocità. Marito e moglie, rispettivamente di 53 e 43 anni, sono stati raggiunti e arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima è stata invece trasportata in ospedale al Cto di Torino dove i medici le hanno dato una prognosi di 90 giorni per le lesioni riportate.

Cosa è successo

Stando alle indagini, è emerso che la vittima dell’incidente per un tempo fosse stata in casa della coppia come collaboratrice familiare. In quel periodo aveva subito maltrattamenti e numerosi episodi di violenza che l’avevano portata a denunciare i coniugi e a lasciare il lavoro e l’abitazione. I due non avevano però accettato la cosa e ieri sera, mentre la donna portava a spasso il proprio cane, l’hanno travolta con la loro auto. A tradirli sono state le telecamere di sorveglianza installate nella zona che hanno ripreso la coppia mentre si avvicinava alla vittima a piedi. Alcuni testimoni hanno anche fornito ai carabinieri alcuni dettagli sul mezzo che hanno permesso ai militari di ritrovare la vettura, danneggiata nella parte anteriore, in una via poco distante dal luogo dell’incidente. I due sono quindi stati raggiunti e arrestati.