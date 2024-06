Benevento, pm: "Pagò killer per uccidere uomo che violentò figlia"

Avrebbe pagato un killer per l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni accusato di aver violentato nel 2007 sua figlia, allora 15enne, suicidatasi pochi mesi dopo la violenza. Questa l'accusa, con richiesta di rinvio a giudizio, rivolta, come anticipato da alcuni siti locali, dal pm della procura della Repubblica di Benevento ai danni di Lucio Iorillo, ex operaio di 64 anni, originario di Frasso Telesino (Benevento) e papà della giovane, durante il processo in corso nella città campana..