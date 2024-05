Morte Desirèe Mariottini, condanne ridotte nell'appello bis

La 16enne di Cisterna di Latina era stata trovata senza vita il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nella zona di San Lorenzo, a Roma. I giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno inflitto 22 anni a Mamadou Gara, condannato all'ergastolo nel primo processo d’appello, 26 anni ad Alinno Chima, a cui erano stati inflitti precedentemente 27 anni e 18 anni a Brian Minthe, già condannato a 24

Sono state ridotte nel corso dell’appello bis le condanne per la morte di Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina che aveva perso la vita il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nella zona di San Lorenzo, a Roma. I giudici della Corte d'Assise d'Appello, infatti, hanno deciso una pena a 22 anni per Mamadou Gara, condannato all'ergastolo nel primo processo d’appello. Condannato a 26 anni, invece, Alinno Chima, a cui erano stati inflitti precedentemente 27 anni, mentre una pena pari a 18 anni va a Brian Minthe già condannato a 24 anni. I tre, cittadini di origine africana, sono stati accusati, a vario titolo, di omicidio, violenza sessuale e spaccio. Il nuovo processo di appello era stato disposto dalla Cassazione che nell'ottobre scorso aveva fatto cadere alcuni capi di imputazione. Per una quarta persona, Yousef Salia, risulta già definitiva la condanna all'ergastolo.