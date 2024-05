Reggio Emilia, rubano 50mila euro di gioielli, arrestate due minorenni

Le due, 14 e 16 anni, sono accusate di furto pluriaggravato in concorso. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine le giovani sono state portate all'Istituto penale minorile del Pratello di Bologna in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto fino a ieri, quando il Gip ha disposto per loro il collocamento in una comunità

Due ragazze di appena 14 e 16 anni hanno tentato un colpo in una gioielleria di Reggio Emilia. Prima hanno stordito l'aziano proprietario del negozio con una serie di domande, poi hanno prelevato i gioielli dalla cassaforte per un valore totale di 50mila euro. Il tentativo di furto è avvenuto il 23 maggio, quando le adolescenti sono state arrestate dalla squadra volanti della polizia di Reggio Emilia per furto pluriaggravato in concorso; per loro il Gip- dopo l'udienza preliminare- ha diposto il collocamento in una comunità.