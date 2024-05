Furto profumo, duty free Fiumicino: "Nessuna trattativa con Fassino"

La società nega che vi sia in corso un dialogo tra le parti per il ritiro della denuncia contro il deputato del Pd, accusato di aver rubato una confezione di un profumo all'aeroporto

Aelia Lagardere, la società che gestisce il duty free all'aeroporto di Fiumicino dove sarebbe avvenuto il presunto furto di un profumo da parte di Piero Fassino, smentisce le indiscrezioni che erano circolate su una trattativa tra le parti per il ritiro della denuncia nei confronti del deputato dem. "Allo stato non esiste alcuna trattativa" ha fatto sapere tramite una nota, dove si legge che l'azienda "non intende rilasciare alcuna dichiarazione aggiuntiva in merito alla vicenda".