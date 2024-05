Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa

Le parole di Meloni su riforme costituzionali, voto europeo e caso Toti, lo show di Benigni durante la prima giornata mondiale dei bambini, il trionfo della Ferrari di Leclerc a Montecarlo e di Pogacar al Giro d'Italia sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali. Poi ancora, i raid di Israele su Gaza, le polemiche per l'apertura di Stoltenberg all'uso di Kiev di armi occidentali in territorio russo e la neonata trovata morta tra gli scogli in Calabria