Ex vigilessa uccisa, la comandante: “Mai visto Gualandi pulire l'arma”

Le dichiarazioni della comandante Fiorini

Nell'audizione, la comandante Fiorini ha spiegato di non aver mai visto Gualandi, a sua volta ex comandante del reparto e adesso in servizio come commissario capo, con l'arma in mano. "Da pochi mesi aveva ottenuto una certificazione per cui era esonerato dai servizi esterni", ha detto. Lavorava quindi in ufficio, ma la pistola l'aveva con sé: non è prevista una revoca, in questi casi. "Ma il nostro regolamento prevede che i nostri servizi interni non debbano essere armati - ha spiegato Fiorini agli investigatori - Solitamente ciascun agente si esercita almeno una o due volte l'anno". La comandante ha definito "anomalo" il fatto che Gualandi abbia pulito l'arma in ufficio, come lui stesso ha dichiarato. "Le ultime esercitazioni ci sono state a novembre e le armi dovrebbero essere state pulite in poligono", ha sottolineato la comandante. Non svolgendo servizi esterni, Gualandi non doveva portare l'arma, a norma di regolamento, "e pertanto non ravviso la necessità di una pulizia estemporanea". Poi ha concluso: "Non so se avesse la capacità di maneggiare l'arma in termini di smontaggio e rimontaggio per pulirla".