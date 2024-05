Il ministro Crosetto è stato dimesso dall'ospedale

Nuovo episodio di pericardite

Già nei giorni scorsi le condizioni di salute del ministro Crosetto erano apparse in netto miglioramento. La mattina successiva al ricovero, il ministero della Difesa aveva confermato che "si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all'episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache". Il quadro clinico all'indomani del malore non destava particolari preoccupazioni ma il team medico dell'ospedale romano avevano deciso di prolungare il ricovero del ministro fino alla fine della settimana.