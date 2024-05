Migliorano condizioni di Crosetto, nuovo episodio di pericardite

Il ministro della Difesa era stato portato ieri in ambulanza al al San Carlo di Nancy, a Roma, dopo essere stato colto da un malessere durante il Consiglio Supremo di Difesa. Si sarebbe trattato di un nuovo episodio di pericardite ma oggi le sue condizioni sono "in netto miglioramento"

Sono "in netto miglioramento" le condizioni di salute del ministro Crosetto. Il titolare della Difesa era stato ricoverato ieri dopo essere stato colto da un senso di malessere durante il Consiglio Supremo di Difesa. A seguito di un primo consulto medico avvenuto sul posto, il ministro era stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy per essere sottoposto ad accertamenti. Come comunicato dall'ospedale romano, Crosetto ha passato una notte tranquilla. "Gli accertamenti clinici - fanno sapere dal ministero della Difesa - hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all'episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache".