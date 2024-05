Roma, ritrovato scheletro umano durante scavi in piazza Pia

I lavori proseguono

Lo scheletro è stato trovato privo di qualsiasi addobbo funebre e non è stato trovato alcun oggetto di riconoscimento. Si tratta di una inumazione in una fossa nuda, cioè chi ha sepolto quel corpo ha scavato la terra e l'ha deposto lì dentro. Le informazioni riguardanti datazione della morte e sesso, saranno fornite dagli esami autoptici e strumentali. Il ritrovamento non ha comportato ripercussioni sul cantiere, si apprende da fonti dell'assessorato capitolino ai Lavori pubblici. Infatti il cantiere procede come da programma anche perché la Soprintendenza ha già catalogato e portato via i resti ritrovati.