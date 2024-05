Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 maggio: la rassegna stampa

È l'interrogatorio fiume di Giovanni Toti, al centro dell'inchiesta corruzione in Liguria, a dominare le principali aperture dei giornali italiani. La difesa del governatore ligure si prende la scena assieme agli arresti domiciliari concessi a Ilaria Salis e, per quanto riguarda gli esteri, alle minacciose manovre di Taiwan sulla Cina. Sugli sportivi, a tenere banco sono gli allenatori: dal protagonista assoluto Gian Piero Gasperini alla nuova Juve di Thiago Motta, passando per l'addio al calcio di Claudio Ranieri