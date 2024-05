Influencer ferita a Biella, Siu è uscita dal coma

Soukaina El Basri si è ripresa e parla. È quanto confermato dall'ospedale di Novara, dove la donna è ricoverata dallo scorso giovedì. La donna per precauzione resta in rianimazione e la prognosi è ancora riservata. Intanto ieri il marito è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ma lui si dichiara non colpevole ascolta articolo

Siu non è più in pericolo di vita. La giovane influencer di Biella Soukaina El Basri, ricoverata all'ospedale di Novara a seguito di una profonda ferita al petto, è uscita questa mattina dallo stato di coma. La giovane, come confermano dall’ospedale, si è ripresa e parla. Rimane per cautela ricoverata in rianimazione e la prognosi è ancora riservata, ma l'evoluzione della situazione sembra positiva.

Cosa è successo Siu, stando alle ricostruzioni degli investigatori, era stata accompagnata giovedì pomeriggio dal marito all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella) per un forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata un'unica ferita. Ai medici il marito, Jonathan Maldonado, aveva detto che la moglie era caduta in casa, versione confermata anche dalla donna prima di collassare per una emorragia interna ed essere trasportata d'urgenza a Novara. approfondimento Influencer ferita, nella notte arrestato il marito a Biella

Arrestato il marito La versione dei fatti fornita dal marito non ha convinto gli investigatori che hanno subito aperto un’indagine. Due notti fa infatti, dopo circa quattro ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Jonathan Maldonado è stato arrestato e portato in carcere. Lui si dichiara non colpevole ma per lui la Procura di Biella a formulato l’accusa di tentato omicidio.

Sopralluogo nell’abitazione Le indagini sono iniziate dopo il ricovero della donna che ha destato alcuni sospetti. Gli agenti della polizia, con la scientifica e il sostituto procuratore, sono entrati nella casa dove la coppia abitava con i due figli, in quartiere Chiavazza. Nel sopralluogo è stato trovato molto disordine, ma non una situazione che possa far pensare a una colluttazione. "L'ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo - ha spiegato la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio - non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto".

Nominata la legale Intanto è stato confermato il nome di Alessandra Guarini come legale incaricato di assistere Soukaina El Basri e la sua famiglia. Lo conferma all'Agi la stessa avvocata, che ha già formalizzato l'incarico da parte di alcuni fratelli, di una sorella e del papà di Siu. "Tra oggi e domani - spiega l'avvocato Guarini - formalizzeremo la nomina anche della mamma. Tecnicamente non ho ancora la nomina della signora perché è in coma farmacologico e quindi questo richiede un passaggio ulteriore che farò spero a breve".